نجمات ظهرن بفساتين بصيحة الظهر المكشوف في ختام مهرجان القاهرة- 20 صورة تكشف

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف، نستعرض أبرزها لكم في هذا التقرير:

حسناء سيف الدين

كما ظهرت الفنانة حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا باللون الأصفر بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



وئام مجدي

وأطلت الفنانة وئام مجدي بفستان بصيحة الظهر المكشوف باللون الفضي، كما تميز بوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

بسنت صيام

بينما تألقت الفنانة بسنت صيام بفستان بقصة الكب ومكشوفا عند منطقة الظهر باللون "البينك"، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.



ساندي

وارتدت المطربة ساندي بإطلالة ملكية مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض والأسود منفوشا من أسفل، نسقت معه قفازات باللون الأسود.



جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أنيق باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف مزينا بتطريزات باللون الفضي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.









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