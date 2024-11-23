فساتين ضيقة وبقصة الميرميد.. 15 صورة لنجمات تألقن في القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، خطفت النجمات الأنظار بإطلالتهن، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة "الميرميد".



وفي التقرير التالي، نستعرض لكم 7 فساتين بقصة "الميرميد" في مهرجان القاهرة السينمائي.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مختلفة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج مزينا بالورود، واعتمدت مكياجا ناعما.

أروى جودة

أطلت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

جيهان خليل

ارتدت الفنانة جيهان خليل فستانا طويلا باللون البيج الفاتح مزينا بالتطريزات والخرز، مع مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



نجلاء بدر

كما اختارت الفنانة نجلاء بدر الظهور بفستان أنيق باللون الأحمر بقصة الميرميد، مع وضع مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.



أمينة خليل

ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الميرميد، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

نور قدري

ظهرت الفنانة نور قدري بفستان أسود أنيق بصيحة "الأوف شولدر" وقصة "الميرميد"، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها الهادئة.



داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة "الميرميد"، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.