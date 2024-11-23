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يسرا صاحبة الإطلالة الأغلى في ختام مهرجان القاهرة.. فستانها بسعر خيالي

02:27 ص السبت 23 نوفمبر 2024
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    يسرا بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة ا
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    يسرا بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة ا
  • عرض 9 صورة
    يسرا بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة ا
  • عرض 9 صورة
    يسرا بإطلالة جديدة في مهرجان القاهرة ا
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كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

اختتمت الفنانة يسرا الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة استثنائية حملت توقيع المصمم اللبناني جان لويس صبجي ودار الأزياء الخاصة به Jean-Louis Sabaji.

تألقت بفستان أسود أنيق بتطريزات بارزة باللون الأزرق اللامع. والفستان جاء بقصة مستقيمة بدون أكمام، مع ذيل طويل.

اختارت يسرا لإكمال إطلالتها فرو أزرق، مما أضاف انسجامًا مع التطريزات في الفستان. كما اعتمدت تسريحة شعر على شكل ضفيرة بسيطة، لتضفي لمسة كلاسيكية.

سعر الفستان:

تبلغ تكلفة الفستان حوالي 5950 دولار، أي ما يعادل 290,844 جنيه، بحسب موقع /jeanlouissabaji.

يسرا صاحبة الإطلالة الأغلى في ختام مهرجان القاهرة ختام مهرجان القاهرة فستان يسرا سعر فستان يسرا
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