20 صورة لإطلالات الكابلز خطفت الأنظار في ختام مهرجان القاهرة

"اتلبس قبل كدا" درة بفستان مكرر وقديم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وفي التقرير التالي، إليكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

حسين فهمي وزوجته

أطل الفنان حسين فهمي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض.

بينما ارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود.

محمد محمود عبد العزيز

ارتدى الفنان محمد محمود عبد العزيز بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

وظهرت زوجته مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين الأبيض والأسود، وبمكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

أمير شاهين وزوجته

تألق الفنان أمير شاهين ببدلة أنيقة من خامة المخمل باللون الأزرق، ونسق أسفلها قميص أبيض.

بينما ارتدت زوجته فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

محمود حجازي وزوجته

كما ارتدى الفنان محمود حجازي بدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص أبيض.

واختارت زوجته الظهور بفستان أنيق باللون الأسود.

هاني عادل وزوجته

تألق الفنان هاني عادل ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

بينما أطلت زوجته بفستان باللون الأسود تميز بوجود فتحة ساق من أحد الجانبين.