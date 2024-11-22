درة ساحرة وساندي خطفت الأنظار.. 25 صورة للنجمات في ختام القاهرة

"اتلبس قبل كدا" درة بفستان مكرر وقديم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن خلال حضورهن فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة، وخطفت نجمات الفن أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وظهرت درة بفستان طويل باللونين الأسود، واعتمدا مكياجا قويا.

وارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان طويل باللون الذهبي اللامع.

وأطلت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون الأزرق اللامع.

أما الفنانة جيهان الشماشرجي ظهرت بفستان باللون الأسود اللامع.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 25 صورة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.