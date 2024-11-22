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درة ساحرة وساندي خطفت الأنظار.. 25 صورة للنجمات في ختام القاهرة

10:20 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    درة بالأسود في القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بإطلاله جذابة درة في القاهرة
  • عرض 25 صورة
    درة بالأسود
  • عرض 25 صورة
    درة بالأسود في القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    درة بالأسود
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي من حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار من حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    النجمة ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن خلال حضورهن فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة، وخطفت نجمات الفن أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وظهرت درة بفستان طويل باللونين الأسود، واعتمدا مكياجا قويا.

وارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان طويل باللون الذهبي اللامع.

وأطلت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون الأزرق اللامع.

أما الفنانة جيهان الشماشرجي ظهرت بفستان باللون الأسود اللامع.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 25 صورة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

اطلالات الفنانات مهرجان القاهرة ختام مهرجان القاهرة درة رانيا يوسف ليلى علوي
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