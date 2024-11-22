بلوك ناعم.. محمد محمود عبد العزيز يتألق رفقة زوجته في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر



ظهر الفنان محمد محمود عبد العزيز خلال حضوره فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدى محمود بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

بينما أطلت زوجته بفستان طويل بقصة "الأوف شولدر" مزيج من اللونين الأبيض والأسود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياج بدرجات النيود.



ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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