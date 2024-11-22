"اتلبس قبل كدا" درة بفستان مكرر وقديم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

الفنانة درة ظهرت بفستان من تصميم المصممة سلمى عثمان في ختام الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفستان يتميز بقصة الكورسيه التي تُبرز القوام بأسلوب أنثوي وجذاب، مع تنورة واسعة (Ball Gown) تضفي طابعًا دراميًا يناسب الفعاليات الكبرى.

الفستان من الساتان الأسود الذي يعكس الضوء بشكل ناعم، مما أضفى لمسة من الفخامة على الإطلالة.

وأبرز ما يميزه هو إضافة تطريزات على شكل فيونكات فضية مرصعة بأحجار لامعة على جانبي التنورة، ما أضاف لمسة مرحة ورومانسية للتصميم.

اعتمدت درة تسريحة الشعر الأسود الطويل المنسدل، ما أكمل الإطلالة دون تشتيت الانتباه عن الفستان.

واعتمدت مكياجاً كلاسيكياً يركز على الشفاه باللون الأحمر الجريء، مع مكياج عيون ناعم متوازن يبرز ملامحها.

وفضلت درة الابتعاد عن الإكسسوارات الثقيلة، مكتفية بجاذبية الفستان وتفاصيله اللامعة.

الفستان سبق وارتدته عارضة الأزياء أروى زهران:

هذا الفستان سبق أن ارتدته عارضة الأزياء أروى زهران في افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي. ورغم تكرار الفستان، إلا أن درة أضفت عليه بصمتها الخاصة من خلال أسلوبها في تنسيقه.