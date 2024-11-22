لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"اتلبس قبل كدا" درة بفستان مكرر وقديم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

10:04 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    درة في القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    بإطلاله جذابة درة في القاهرة
  • عرض 8 صورة
    درة بالأسود في القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    درة بالأسود
  • عرض 8 صورة
    فستان أسود لـ أروي زهران
  • عرض 8 صورة
    أروي زهران
  • عرض 8 صورة
    عارضة الأزياء أروي زهران
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

الفنانة درة ظهرت بفستان من تصميم المصممة سلمى عثمان في ختام الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفستان يتميز بقصة الكورسيه التي تُبرز القوام بأسلوب أنثوي وجذاب، مع تنورة واسعة (Ball Gown) تضفي طابعًا دراميًا يناسب الفعاليات الكبرى.

درة بالأسود في القاهرة السينمائي

الفستان من الساتان الأسود الذي يعكس الضوء بشكل ناعم، مما أضفى لمسة من الفخامة على الإطلالة.

وأبرز ما يميزه هو إضافة تطريزات على شكل فيونكات فضية مرصعة بأحجار لامعة على جانبي التنورة، ما أضاف لمسة مرحة ورومانسية للتصميم.

اعتمدت درة تسريحة الشعر الأسود الطويل المنسدل، ما أكمل الإطلالة دون تشتيت الانتباه عن الفستان.

واعتمدت مكياجاً كلاسيكياً يركز على الشفاه باللون الأحمر الجريء، مع مكياج عيون ناعم متوازن يبرز ملامحها.

درة بالأسود

وفضلت درة الابتعاد عن الإكسسوارات الثقيلة، مكتفية بجاذبية الفستان وتفاصيله اللامعة.

الفستان سبق وارتدته عارضة الأزياء أروى زهران:

درة وصاحبتها

هذا الفستان سبق أن ارتدته عارضة الأزياء أروى زهران في افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي. ورغم تكرار الفستان، إلا أن درة أضفت عليه بصمتها الخاصة من خلال أسلوبها في تنسيقه.

فستان أسود

فستان درة القاهرة السينمائي درة في القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلوك ناعم.. محمد محمود عبد العزيز يتألق رفقة زوجته في ختام مهرجان القاهرة

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية