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سعره يقترب من 250 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب 2024

09:29 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    سعر فستان يسرا
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    تصميم فستان يسرا
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    الفنانة يسرا
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    يسرا في القاهرة السينمائي
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    تصميم فستان ارتدته يسرا
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    فستان يسرا
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    فستان ارتدته يسرا
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    تصميم فستان يسرا
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كتبت- أميرة حلمي:


الفنانة يسرا أبهرت الجميع بإطلالتها بفستان من تصميم Jenny Packham، والذي يحمل اسم “Lotus Lady sequin-embellished gown”، في حفل جوائز جولدن جلوب 2024 بالقاهرة.

الفستان من خامات فاخرة مزينة بالكامل بالترتر (Sequins)، ما يضفي عليه لمعاناً فريداً وتألقاً تحت الأضواء.

فستان

والتصميم يتميز بقصة V-neck جريئة عند منطقة الصدر، مع تصميم مكشوف الأكتاف، وأكمام طويلة منسدلة تشبه الكاب، مما يضيف لمسة درامية ومهيبة إلى الإطلالة.

اللون العنابي (Burgundy) يضفي على الإطلالة جاذبية ملكية تناسب إطلالات السجادة الحمراء.

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الإكسسوارات:
هذا الفستان المزين بالكامل بالترتر يحتاج إلى مجوهرات بسيطة ولكن براقة، ونسقت يسرا معه أقراط متدلية، والتي أكملت المظهر دون تشتيت الانتباه عن جمال الفستان.

الفستان متوفر على موقع FARFETCH بسعر 3915 جنيه إسترليني، تقريباً 243,334 جنيه.

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