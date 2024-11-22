بإطلالة أنيقة.. هند عبدالحليم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- آلاء نبيل

تصوير-إسلام فاروق

أطلت الفنانة هند عبدالحليم خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة راقية وجذابة.

وارتدت فستانا طويلا، بقصة "الوان شولدر" من أعلى، ومزود بكسر من الوسط ليبرز قوامها المتناسق، واختارت قماش الفستان قطيفة باللون البني الغامق.

واعتمدت مكياجا رقيقا ليبرز ملامحها الجذابة، بدرجات النيود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل، مع مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط، وخواتم.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.