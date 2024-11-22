لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ربونزل المهرجان.. يسرا بإطلالة ساحرة في ختام القاهرة السينمائي

08:19 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة ساحرة ليسرا
  • عرض 10 صورة
    يسرا بإطلالة ساحرة
  • عرض 10 صورة
    يسرا وحسين فهمي بالأسود
  • عرض 10 صورة
    يسرا وحسين فهمي يتألقان في القاهرة السيمائي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة يسرا مع حسين فهمي
  • عرض 10 صورة
    أحدث ظهور للفنانة يسرا
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة ليسرا وحسين فهمي
  • عرض 10 صورة
    آخر ظهور للفنانة يسرا وحسين فهمي
  • عرض 10 صورة
    يسرا وحسين فهمي يخطفان الأنظار في مهرجان القاهرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر


ظهرت الفنانة يسرا خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ساحرة.


وارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأزرق بقصة الأوف شولدر من خامة المخمل، ونسقت أعلاه "شال" فرو".


واختارت تسريحة الشعر الضفيرة، واعتمدت مكياجا ناعما.


ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأزرق.


ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.


ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا

نجمات ظهرن بفساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة - 25 صورة

درة كالأميرات ويسرا بإطلالة ملكية.. 25 صورة لإطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"

خطفت الأنظار بفستان قصير.. 10 صور لـ ليلى علوي تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

جذابة وساحرة وجريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

‏‎بالأحمر الناري.. 10 صور لـ سلاف فواخرجي بإطلاله جذابة في مهرجان القاهرة

يسرا بإطلالة ساحرة يسرا الفنانة يسرا حسين فهمي مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نبيلة عبيد تتألق بإطلالة جذابة في ختام مهرجان القاهرة

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية