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جذابة وساحرة.. 10 صور لـ درة في مهرجان القاهرة السينمائي

08:10 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    درة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 8 صورة
    بشعر منسدل درة تخطف النظار
  • عرض 8 صورة
    بإطلاله جذابة درة في القاهرة
  • عرض 8 صورة
    درة في القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    درة بالأسود
  • عرض 8 صورة
    درة بالأسود في القاهرة السينمائي
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق:

ظهرت الفنانة درة من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة

أرتدت فستان أسود منفوش بقصة الكب، واعتمدت مكياج مثير يبرز جمالها وشعرطويل منسدل فوق ظهرها

. يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

بإطلاله جذابة درة في القاهرة درة في القاهرة السينمائي
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