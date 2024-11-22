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بإطلالة لامعه.. عبير صبري بفستان جذاب في ختام القاهرة

08:10 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
  • عرض 5 صورة
    عبير صبري
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة عبير صبري خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة أنيقة.

وارتدت فستان طويل كت باللونين الأبيض والذهبي بقصة الأوف شولدر.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

عبير صبري اطلالة عبير صبري ختام مهرجان القاهرة
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