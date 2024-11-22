لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خالد الصاوي يتألق بإطلالة سوداء كلاسيك في ختام مهرجان القاهرة

08:04 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خالد الصاوي يتألق بالأسود في مهرجان القاهرة
  • عرض 5 صورة
    خالد الصاوي
  • عرض 5 صورة
    الفنان خالد الصاوي
  • عرض 5 صورة
    إطلالة خالد الصاوي في القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير-إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

أطل الفنان خالد الصاوي خلال حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة سوداء كلاسيك.

وارتدى بدلة باللون الأسود ونسقت معه قميص باللون الأبيض، مع رباط عنق.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا

نجمات ظهرن بفساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة - 25 صورة

درة كالأميرات ويسرا بإطلالة ملكية.. 25 صورة لإطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"

خطفت الأنظار بفستان قصير.. 10 صور لـ ليلى علوي تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

جذابة وساحرة وجريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

‏‎بالأحمر الناري.. 10 صور لـ سلاف فواخرجي بإطلاله جذابة في مهرجان القاهرة

خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي خالد الصاوي يتألق في مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو الليثي بإطلالة كلاسيك في ختام مهرجان القاهرة

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية