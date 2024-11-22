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بالأحمر الناري.. ياسمين العبد في مهرجان القاهرة السينمائي

07:48 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    ياسمين العبد تتألق بالأحمر الناري
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    ياسمن العبد في القاهرة السينمائي
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    الفنانة ياسمين العبد
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق:

أطلت الفنانة يامسن العبد من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

أرتدت باللون الأحمر الناري، وأسكتش بنفس اللون، واعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، وشعرطويل منسدلفوق ظهرها.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة

ياسمن العبد في القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي
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