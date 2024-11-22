فستان ساحر.. 7 صور لـ ساندي تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

ظهرت المطربة ساندي خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ملكية.

وارتدت ساندي فستانا طويلا باللون الأبيض مزينا بالورود باللون الأسود، ومنفوشا من أسفل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها قفازات باللون الأسود.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.