لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هند عاكف تتألق في ختام مهرجان القاهرة

07:39 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هند عاكف في مهرجان القاهرة
  • عرض 5 صورة
    هند عاكف
  • عرض 5 صورة
    هند عاكف تخطف الأنظار بالأبيض
  • عرض 5 صورة
    هند عاكف بإطلالة بيضاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:


تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة هند عاكف خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

وارتدت هند فستانا طويلا باللون الأبيض من خامة الساتان وبأكمام من التل ومنفوشا من أسفل، ومزينا بالورود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا

نجمات ظهرن بفساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة - 25 صورة

درة كالأميرات ويسرا بإطلالة ملكية.. 25 صورة لإطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"

خطفت الأنظار بفستان قصير.. 10 صور لـ ليلى علوي تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

جذابة وساحرة وجريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

‏‎بالأحمر الناري.. 10 صور لـ سلاف فواخرجي بإطلاله جذابة في مهرجان القاهرة

هند عاكف مهرجان القاهرة هند عاكف في مهرجان القاهرة إطلالة هند عاكف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فستان ساحر.. 7 صور لـ ساندي تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية