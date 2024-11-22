هند عاكف تتألق في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:



تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة هند عاكف خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

وارتدت هند فستانا طويلا باللون الأبيض من خامة الساتان وبأكمام من التل ومنفوشا من أسفل، ومزينا بالورود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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