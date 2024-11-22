لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رانيا يوسف جذابة ومريهان حسين غريبة.. 10 صور لإطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة

07:20 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    اطلالة مريهان حسين
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 10 صورة
    مريهان حسين
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف جذابة ومريهان حسين غريبة.. 10 صور لإطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    مريهان حسين بالاسود
  • عرض 10 صورة
    اطلالة لقاء الخميسي
  • عرض 10 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 10 صورة
    فستان رانيا يوسف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

يختتم مساء اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتألقت العديد من النجمات بإطلالات جذابة وأنيقة خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين.

وأطلت الفنانة مريهان حسين بلوك غريب، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة "v" باللون الأسود.

كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج مزينا بالوورد.

واختارت الفنانة لقاء الخميسي بفستان أنيق باللون الأسود مع مكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

كما تألقت الإعلامية سهير جودة بفستان بتصميم غريب مرتدية فستان طويل بأكمام منقوشة باللون الأخضر.

هذا التقرير يستعرض لكم "مصراوي"، أبرز 10صور لإطلالات النجمات في ختام المهرجان:

ختام مهرجان الجونة رانيا يوسف لقاء الخميسي مريهان حسين اطلالات الفنانات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالكشاكش.. ‎لقاء الخميسي بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان القاهرة

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية