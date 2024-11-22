رانيا يوسف جذابة ومريهان حسين غريبة.. 10 صور لإطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق
يختتم مساء اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.
وتألقت العديد من النجمات بإطلالات جذابة وأنيقة خطفت أنظار الجميع وعدسات المصورين.
وأطلت الفنانة مريهان حسين بلوك غريب، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة "v" باللون الأسود.
كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج مزينا بالوورد.
واختارت الفنانة لقاء الخميسي بفستان أنيق باللون الأسود مع مكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.
كما تألقت الإعلامية سهير جودة بفستان بتصميم غريب مرتدية فستان طويل بأكمام منقوشة باللون الأخضر.
هذا التقرير يستعرض لكم "مصراوي"، أبرز 10صور لإطلالات النجمات في ختام المهرجان:
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