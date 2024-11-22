بإطلالة مُلفتة.. سهير جودة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- آلاء نبيل

تصوير- إسلام فاروق

أطلت الإعلامية سهير جودة خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة ومُلفته.

وارتدت فستان طويلا بقصة "الاوف شولدر" وذراع منفوش وعليه ورد من نفس خامة الفستان الستان اللامع، باللون الأخضر الفاتح، وينزل بقصة الميرميد.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون السيلفر.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجنب، مع مجوهرات ماسية تمثلت في قلادة، وأسواره، وأقراط، وخواتم.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا

نجمات ظهرن بفساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة - 25 صورة

درة كالأميرات ويسرا بإطلالة ملكية.. 25 صورة لإطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"

خطفت الأنظار بفستان قصير.. 10 صور لـ ليلى علوي تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

جذابة وساحرة وجريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

‏‎بالأحمر الناري.. 10 صور لـ سلاف فواخرجي بإطلاله جذابة في مهرجان القاهرة