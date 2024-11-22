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بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة

07:12 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    بفستان غريب.. 10 صور لـ مريهان حسين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة مريهان حسين خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة مختلفة.

وارتدت مريهان فستانا طويلا باللون الأسود من خامة الساتان وبقصة "v".

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود..

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

مريهان حسين مهرجان القاهرة ختام مهرجان القاهرة
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