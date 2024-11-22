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بفستان سندريلا..10 صور لـ"سمية الألفي في مهرجان القاهرة السينمائي

06:52 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سمية الألفي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سمية
  • عرض 10 صورة
    سمية الألفي في مهرجان القاهرة
  • عرض 10 صورة
    سمية الألفي في القاهرة
  • عرض 10 صورة
    سمسة الالفي بإطلالة سندريلا
  • عرض 10 صورة
    سمية
  • عرض 10 صورة
    سمية الألفي في القاهرة
  • عرض 10 صورة
    سمية الألفي
  • عرض 10 صورة
    سمسة الالفي بإطلالة سندريلا
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- إسلام فاروق:

تألقت الفنانة سمية سمية الألفي من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

ارتدت فستان من اللون البيبي بلو، بقصة الكب منفوش، ونسقت معه "كلاتش"، بنفس اللون اعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، وشعر كيرلي منسدل على كتفها.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة

سمية اللألفي في مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي
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