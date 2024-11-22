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بإطلالة جذابة.. حسين فهمي يتألق رفقة زوجنه في ختام مهرجان القاهرة

06:52 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة جذابة.. حسين فهمي يتألق رفقة زوجنه في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة جذابة.. حسين فهمي يتألق رفقة زوجنه في ختام مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق

ظهر الفنان حسين فهمي خلال حضوره فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدى حسين بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض.

بينما ارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود، مع تسريحة شعر انسيبابية ومكياج ناعم.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الذهبي.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

حسين فهمي مهرجان القاهرة ختام مهرجان القاهرة
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