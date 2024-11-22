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شورت وشفاف وبدون بطانة.. 25 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

05:00 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    اروي جودة (2)
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    أروى جودة تخطف الأنظار
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    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
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    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
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    اروي جودة (6)
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    اروي جودة (5)
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    ليلي علوي في الجولن جلوب بالأحمر
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    ليلى علوي مع إلهام شاهين
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    ليلى علوي وإلهام شاهين أنيقتان
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    أحدث ظهور ل ليلي علوي وإلهام شاهين
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    ليلى علوي
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    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
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    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
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    رانيا يوسف (10)
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    رانيا يوسف (11)
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    رانيا يوسف (9)
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    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
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    ميرهان حسين
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    ميرهان حسين
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    ميرهان حسين (7)
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كتبت-شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دوراته الـ45 إطلالات جريئة ومتنوعة وجذابة لنجمات الفن.

وفي هذا السياق يستعرض "مصراوي" أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل على مدار ٩ أيام المهرجان.

حيث ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي مكشوف عند منطقة الصدر والخصر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وارتدت الفنانة سولاف فواخرجي بجامبسوت باللون النبيتي بأكمام طويلة وواسعة.

حيث أطلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأبيض من قماش الدانتيل

وارتدت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب.

وظهرت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

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شورت وشفاف وبدون بطانة صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي
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