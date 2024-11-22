شورت وشفاف وبدون بطانة.. 25 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

كتبت-شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دوراته الـ45 إطلالات جريئة ومتنوعة وجذابة لنجمات الفن.

وفي هذا السياق يستعرض "مصراوي" أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل على مدار ٩ أيام المهرجان.

حيث ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي مكشوف عند منطقة الصدر والخصر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وارتدت الفنانة سولاف فواخرجي بجامبسوت باللون النبيتي بأكمام طويلة وواسعة.

حيث أطلت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأبيض من قماش الدانتيل

وارتدت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب.

وظهرت الفنانة ميرهان حسين بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

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