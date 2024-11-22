شنطتها بـ5 ملايين جنيه.. 20 صورة لـ ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (فيديو)

أسوأ إطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"- غير مناسبة وقديمة

كتب- أحمد الضبع:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، خلال حضورها كضيفة شرف في الحفل الذي نظمته مجوهرات الفردان؛ للاحتفال بإطلاق مجموعة "Ice Cube" الجديدة من "شوبارد".

وتألقت "ياسمين" بفستان أزرق زاهي مكشوف الكتفين، مزخرف بأزهار كبيرة بنفس اللون، وتميز بقصته التي تتناسب مع شكل الجسم وطوله المعتدل، بالإضافة إلى شق من الخلف.

كما زينت ياسمين صبري إطلالتها بمجموعة مبهرة من المجوهرات التي جرى تصميمها على شكل أزهار مرصعة بالألماس الأبيض والوردي.

أكملت "ياسمين" إطلالتها بحذاء مدبب بنفس لون الفستان، وحملت حقيبة "Mini Kelly II Vert D’Eau" من جلد التمساح باللون الأخضر المائي من "هيرميس"، والتي تبلغ قيمتها 98 ألف دولار أمريكي، (4 ملايين و872 ألفًا و638 جنيهًا مصريًا)، بحسب الموقع الرسمي للمتجر على الإنترنت.

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