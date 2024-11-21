أسوأ إطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"- غير مناسبة وقديمة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت العديد من النجمات في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب العالمية في مصر، بإطلالات أنيقة خطفت الأنظار، إلا أن بعضهن اعتمد إطلالات غير موفقة وسيئة.

في هذا السياق، نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في الحفل، وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي".

نيللي كريم

علقت استشارية ومصممة الأزياء على إطلالة الفنانة نيلي كريم، قائلة: "قصة الفستان من ناحية الكتف الواحد والصدر والخصر، والتي كانت مرتفعة للغاية، أظهرت قوام الفنانة بشكل غير جيد.

كما أضافت أن انعكاس درجات اللون الأسود في الفستان جعل نيللي كريم تبدو ملامحها مُرهقة.

إنجي المقدم

أما الفنانة إنجي المقدم، أشارت "زينب"إلى أن برغم اختيارها لقماش الدانتيل الأنيق، إلا أن التفاصيل الإضافية للفستان هي التي أثرت على إجمالي الإطلالة، فربطته المنسدلة من التول عند الخصر، أضفت لمسة غير متناغمة وجعلت الإطلالة سيئة.

درة

قالت مصممة الأزياء: "أطلت الفنانة درة بفستان من تصميم رامي العلي، فستان يحمل قصة جذابة، إلا أن اختيار اللون والقماش لم يخدم إطلالتها بالشكل المطلوب، فالقماش الأورجانزا، رغم رقة ملمسه، لم يظهر ببراعة على قوام درة كقطعة فستان كاملة.

وتابعت: "كان يفضل اختيار قماش أكثر ثباتا مثل المخمل أو حتى الستان الأمريكي، خاصة مع قصة الصدر والتنورة التي كانت تستحق خامة أكثر وقارا".

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