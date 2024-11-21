السن مجرد رقم.. نجمات فوق الـ 50 بإطلالات ساحرة خطفت الأنظار في القاهرة السينمائي

أسوأ إطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"- غير مناسبة وقديمة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

حرصت الكثير من نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة ومميزة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45.

واستطاع العديد من النجمات فوق سن الـ50 خطف الأضواء بإطلالتهن، نستعرض لكم في التقرير التالي:

ليلى علوي

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير أنيق باللون الأسود اللامع، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياج بدرجات النيود جعلها تبدو جذابة وساحرة.

إلهام شاهين

كما اختارت الفنانة إلهام شاهين الظهور بفستان أسود بصيحة "الشراشيب" أظهر معالم أنوثتها، مع وضع مكياجا ناعما.

نيللي

بينما تألقت الفنانة نيللي بإطلالة ساحرة جعلها تبدو كالأميرات، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الرصاصي منفوشا من أسفل، نسقت معه كلاتش بنفس اللون.

سوسن بدر

كما أطلت الفنانة سوسن بدر بإطلالة مناسبة لقومها، إذ ارتدت فستانا أبيض بسيط أظهر جمالها، واختارت وضع مكياج هاديء يتناسب مع إطلالتها وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نبيلة عبيد

اعتماد الفنانة نبيلة عبيد على هذه القصة في الفستان "السك" جعلها تبدو في غاية الرقي، بالإضافة إلى، جاء التصميم مناسب لعمرها.

هالة سرحان

وتألقت الإعلامية هالة سرحان بإطلالة مناسبة لقوامها، حيث ارتدت فستانا قصير باللون الأسود مزينا بالورود، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود، مع تسريحة شعر انسيابية.

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