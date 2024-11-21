درة كالأميرات ويسرا بإطلالة ملكية.. 25 صورة لإطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"

كتبت- أسماء مرسي:

انطلق مساء أمس حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب العالمية في مصر لأول مرة، داخل فندق نايل ريتز كارلتون في القاهرة.

وتألقت العديد من النجمات بإطلالات جذابة وساحرة، نستعرضها لكم أبرزها في التقرير التالي:

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة ملكية، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون النبيتي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا طويلا باللون "الأوف وايت"، تميز بوجود حزام عند منطقة الخصر ومنفوشا من أسفل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الذهبي.

أمينة خليل

وتألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي، مع وضع مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.

ليلى علوي

كما خطفت الأنظار الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي، مع تسريحة شعر انسيبابية ومكياجا قويا باللون الأحمر.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكم الواحد، واختارت تسريحة الشعر الانسيابية.

درة

أطلت الفنانة درة بإطلالة تشبه الأميرات، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الكب ومنفوشا من أسفل، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

إنجي المقدم

كما اختارت الفنانة إنجي المقدم الظهور بفستان طويل باللونين الأسود والذي بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما.

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