لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نجمات ظهرن بفساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة - 25 صورة

05:17 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    هالة سرحان
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية هالة سرحان
  • عرض 25 صورة
    هالة سرحان (2)
  • عرض 25 صورة
    هند عاكف بالأسود القصير
  • عرض 25 صورة
    هند عاكف في القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    هند عاكف (3)
  • عرض 25 صورة
    هند عاكف
  • عرض 25 صورة
    هند
  • عرض 25 صورة
    هند عاكف
  • عرض 25 صورة
    هند عاكف
  • عرض 25 صورة
    هند عاكف
  • عرض 25 صورة
    إطلالة الهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    الفنانة إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بسبنت بإطلاله قصيرة
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام بالكب
  • عرض 25 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 25 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام بالكب
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين تتألق بالابيض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اعتمدت بعض نجمات الفن صيحة الفساتين القصيرة خلال ظهورهن على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير النجمات التي ظهرن بفساتين قصيرة.

إلهام شاهين:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان قصير باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

بسنت صيام

تألقت الفنانة بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت أعلاه جاكيت طويل بنفس اللون.

هالة سرحان

واختارت الإعلامية هالة سرحان الظهور بفستان قصير باللون الأسود، مزينا بالورود باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء باللون الفضي.

هند عاكف

وأطلت الفنانة هند عاكف بفستان قصير باللون الأسود، ونسقت أسفله حذاء وحقيبة بنفس اللون.

فساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منها الضرائب والدعم.. 8 مطالب من صندوق النقد الدولي لمصر
رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم
البنك المركزي يوضح: كيف ستحدد رسوم تحويلات الخارج عبر إنستاباي؟