نجمات ظهرن بفساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة - 25 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اعتمدت بعض نجمات الفن صيحة الفساتين القصيرة خلال ظهورهن على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير النجمات التي ظهرن بفساتين قصيرة.

إلهام شاهين:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان قصير باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون النبيتي، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

بسنت صيام

تألقت الفنانة بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت أعلاه جاكيت طويل بنفس اللون.

هالة سرحان

واختارت الإعلامية هالة سرحان الظهور بفستان قصير باللون الأسود، مزينا بالورود باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء باللون الفضي.

هند عاكف

وأطلت الفنانة هند عاكف بفستان قصير باللون الأسود، ونسقت أسفله حذاء وحقيبة بنفس اللون.