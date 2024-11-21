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جذابة وساحرة.. 16 صورة لـ درة تخطف الأنظار في تاسع أيام مهرجان القاهرة

04:39 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    درة تخطف الأنظار
  • عرض 16 صورة
    درة تخطف الأنظار في القاهرة
  • عرض 16 صورة
    درة تخطف الأنظار في تاسع أيام مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    الفنانة درة في القاهرة السينمائي
  • عرض 16 صورة
    الفنانة درة التونسية
  • عرض 16 صورة
    درة في القاهرة السينمائي
  • عرض 16 صورة
    درة بالأبيض
  • عرض 16 صورة
    درة
  • عرض 16 صورة
    درة بإطلاله كاجول
  • عرض 16 صورة
    درة
  • عرض 16 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 16 صورة
    درة
  • عرض 16 صورة
    درة ترتدي نظترة
  • عرض 16 صورة
    درة في المهرجان
  • عرض 16 صورة
    الفناة درة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة درة خلال حضورها إحدى ندوات اليوم التاسع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة بسيطة.

وارتدت درة شميز باللون الأبيض مع جيب جلد باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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درة تخطف الأنظار في تاسع أيام مهرجان القاهرة الفتانة درة مهرجان القاهرة السينمائي
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على مدار أيام المهرجان.. 25 صورة لنجمات خطفت الأنظار بأجمل الإطلالات

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