جذابة وساحرة.. 16 صورة لـ درة تخطف الأنظار في تاسع أيام مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة درة خلال حضورها إحدى ندوات اليوم التاسع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة بسيطة.

وارتدت درة شميز باللون الأبيض مع جيب جلد باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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