بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها فعاليات اليوم الثامن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت إلهام فستانا طويلا باللون "الأوف وايت"، تميز بوجود حزام عند منطقة الخصر ومنفوشا من أسفل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الذهبي.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.