خطفت الأنظار بفستان قصير.. 10 صور لـ ليلى علوي تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة ليلى علوي خلال حضورها فعاليات اليوم الثامن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت ليلى فستانا قصيرا باللون النبيتي من خامة الجلد اللامع.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.