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‏‎بالأحمر الناري.. 10 صور لـ سلاف فواخرجي بإطلاله جذابة في مهرجان القاهرة

08:53 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي في القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    بأطلاله حمراء سلاف في القاهرة
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلاف
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي
  • عرض 10 صورة
    بالأحمر الناري في القاهرة
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي في المهرجان
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي
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كتبت- أسماء العمدة

تصوير- محمود عبد الناصر

تألقت الفنانة سلاف فواخرجي من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

ارتدت جامبسوت من اللون النبيتي بأكستنشن، بقصة الكب، ونسقت معه "كلاتش"، وهيلز بنفس اللون مقفول

اعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، وشعر قصير.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري. وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

بإطلاله حمراء سلاف في القاهرة سلاف فواخرجي سلاف في القاهرة السينمائي
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