6 صور لـ سارة نخلة بإطلالة ساحرة في ثامن أيام القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة سارة نخلة خلال حضورها فعاليات اليوم الثامن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ناعمة.

وارتدت سارة فستانا قصيرا مزيج من اللونين الأحمر والأسود وهي تحمل علم سوريا.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.