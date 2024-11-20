بعد فوزها بملكة جمال الكون.. 10 صور لإطلالة ساحرة لـ فيكتوريا كيري

6 نجمات خطفن الأنظار بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة - من الأجمل؟

كتبت- أسماء مرسي:

نشرت ملكة جمال الكون الجديدة، الدنماركية فيكتوريا كيري ثيلفيج، مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام تظهر إطلالتها الأولى كملكة جمال للكون.

وتأتي هذه الصور بعد فوزها باللقب في حفل أسطوري أقيم في المكسيك.

في صورها، شاركت "فيكتوريا" متابعيها لحظات مميزة من رحلتها الأولى كملكة جمال للكون، حيث سافرت للقاء عائلتها للاحتفال معهم بهذا الإنجاز الكبير.

وتألقت بإطلالة أنيقة تجمع بين الأناقة والبساطة، حيث ارتدت جامبسوت باللون الأزرق نسقت معه بليزر باللون الأزرق الفاتح، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر أنيقة.

ونسقت مع إطلالتهت حذاء باللون البيج.

وقد فازت فيكتوريا بلقب "ملكة جمال الكون 2024"، خلال حفل ضخم أقيم في مدينة مكسيكو فجر الأحد الماضي.