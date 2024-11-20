رانيا يوسف بفستان مفتوح وأروي جودة بدون بطانة.. 25 إطلالة للنجمات جريئة في مهرجان القاهرة

ظهرن بـ شورت وبدل.. 25 صورة لنجمات في مهرجان القاهرة تخلوا عن الفساتين

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، فساتين جريئة وضيقة، نستعرض أبرزها لكم في هذا التقرير:

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان ضيق بلوك مختلف، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف الداكن، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

أروى جودة

كما تألقت الفنانة أروى جودة بفستان جريء دون بطانة باللون الأوف وايت، وبتسريحة شعر إنسيابية.

مريهان حسين

ظهرت الفنانة مريهان حسين بفستان طويل ضيق بقصة "الكب" باللون البني، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف.

بسنت صيام

أطلت الفنانة بسنت صيام بفستان أسود، واعتمدت مكياجا ناعما.

نور قدري

ارتدت الفنانة نور قدري فستانا طويلا باللون الأوف وايت، واختارت تسريحة الشعر الانسيابية ووضعت مكياج هاديء يتناسب مع إطلالتها.

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان جريء وضيق باللون البيج، وبقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

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