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رانيا يوسف بفستان مفتوح وأروي جودة بدون بطانة.. 25 إطلالة للنجمات جريئة في مهرجان القاهرة

06:00 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    فستان أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح مهرجان القاهرة الـ45
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 25 صورة
    فستان رانيا يوسف
  • عرض 25 صورة
    اروي جودة (3)
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 (
  • عرض 25 صورة
    فستان ميرهان حسين
  • عرض 25 صورة
    بفستان جريء إنجي المقدم تخطف الأنظار
  • عرض 25 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 25 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 25 صورة
    فستان بسنت صيام
  • عرض 25 صورة
    إطلالة إنجي المقدم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 25 صورة
    فوزية محمد
  • عرض 25 صورة
    الفنانة نور قدري
  • عرض 25 صورة
    نور قدري
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، فساتين جريئة وضيقة، نستعرض أبرزها لكم في هذا التقرير:

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان ضيق بلوك مختلف، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف الداكن، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

أروى جودة

كما تألقت الفنانة أروى جودة بفستان جريء دون بطانة باللون الأوف وايت، وبتسريحة شعر إنسيابية.

مريهان حسين

ظهرت الفنانة مريهان حسين بفستان طويل ضيق بقصة "الكب" باللون البني، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف.

بسنت صيام

أطلت الفنانة بسنت صيام بفستان أسود، واعتمدت مكياجا ناعما.

نور قدري

ارتدت الفنانة نور قدري فستانا طويلا باللون الأوف وايت، واختارت تسريحة الشعر الانسيابية ووضعت مكياج هاديء يتناسب مع إطلالتها.

إنجي المقدم

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان جريء وضيق باللون البيج، وبقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

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مهرجان القاهرة السينمائي رانيا يوسف إطلالة جريئة في مهرجان القاهرة أروى جودة
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