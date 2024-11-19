لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

10 صور لـ"بسنت صيام" بفستان قصير وجريء في مهرجان القاهرة

06:01 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 11 صورة
    بسنت صيام بالكب
  • عرض 11 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي
  • عرض 11 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي
  • عرض 11 صورة
    بسنت تتألق بالأسود
  • عرض 11 صورة
    بسنت تتألق بالأسود
  • عرض 11 صورة
    بسنت صيام بالكب
  • عرض 11 صورة
    بسنت صيام في القاهرة السينمائي
  • عرض 11 صورة
    بسنت بإطلاله مثيرة في القاهرة
  • عرض 11 صورة
    بسنت صيام
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت الفنانة بسنت صيام من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة قصيرة.

ارتدت فستان أسود قصير، بقصة الكب، ونسقت معه "كلاتش"، باللون السيلفر وهيلز مقفول بنفس اللون ، وأكملت الإطلاله بأسورة وحلق.وخاتم من الألماس.

اعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، وشعر مرفوع للأعلي.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام

. ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

بسنت صيام في القاهرة السينمائي بسنت صيام القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟