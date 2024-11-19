10 صور لـ"بسنت صيام" بفستان قصير وجريء في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت الفنانة بسنت صيام من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة قصيرة.

ارتدت فستان أسود قصير، بقصة الكب، ونسقت معه "كلاتش"، باللون السيلفر وهيلز مقفول بنفس اللون ، وأكملت الإطلاله بأسورة وحلق.وخاتم من الألماس.

اعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، وشعر مرفوع للأعلي.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام

. ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.