بفستان أسود.. هند عاكف تتألق في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

مينفعش تتلبس.. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات اليوم الخامس في مهرجان القاهرة

كتبت- آلاء نبيل :

تصوير - محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة هند عاكف خلال حضورهما فعاليات اليوم السادس بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت هند، فستانا طويلا سك بصيحة الوان شولدر، وقصة التاييت، ونسقت معه شال جوبير قصير باللون الاسود، ونسقت حذاء وكلاتش بنفس اللون.

واختارت تسريحة شعرها منسدل على الكتف، و مكياجا قويا ووضعت أحمر شفاه نبيتي، ليبرز ملامحها الجميلة.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.