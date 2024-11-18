بإطلالة أنيقة.. محمود حجازي يتألق في سادس أيام القاهرة السينمائي

مينفعش تتلبس.. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات اليوم الخامس في مهرجان القاهرة

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهر الفنان محمود حجازي خلال حضوره فاعليات اليوم السادس بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة كلاكسك وجذابة.

وارتدى حجازي بدلة مكونة من بليزر من الشمواه باللون الجرين الغامق.

ونسق أسفلها بنطلون باللون الأسود وحذاء من الشمواه باللون الأسود.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.