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10 صور لـ سارة نخلة بإطلالة جريئة في سادس أيام القاهرة السينمائي

09:30 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
  • عرض 11 صورة
    سارة نخلة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة سارة نخلة خلال حضورها اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جريئة.

وارتدت فستان طويل كت باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف ونسقت معه قفارات من الدانتيل بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 يوم الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

سارة نخلة سادس أيام القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي إطلالة سارة نخلة
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