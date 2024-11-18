بإطلالة جذابة.. سهير جودة تتألق في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

مينفعش تتلبس.. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات اليوم الخامس في مهرجان القاهرة

كتبت- آلاء نبيل :

تصوير - محمود عبد الناصر

ظهرت الإعلامية سهير جودة خلال حضورهما فعاليات اليوم السادس بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة كلاسك وجذابة.

وارتدت سهير، سوت فورمال، مكون من بليزر وبنطلون باللون الأبيض، ونسقت معه كرافت ماسية لامعة لتضيف لمسة جمالية، مع حذاء و حقيبة باللون الذهبي.

واختارت تسريحة شعرها منسدل على الكتف، و مكياجا قويا ووضعت أحمر شفاه نبيتي، ليبرز ملامحها الجميلة.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.