رانيا يوسف غريبة وشرين رضا ساحرة.. 180 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة

الأغلى في العالم.. الكشف لأول مرة عن أسرار تاج ملكة جمال الكون (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تألقت النجمات بإطلالاتهن خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بداية من الافتتاح حتى خامس أيام المهرجان.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بفساتين متنوعة وجريئة وبسيطة ومختلفة.

واستطاعت بعض النجمات خطف الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالتهن الجريئة والجذابة.

وظهرت درة بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، واعتمدا مكياجا قويا.

وارتدت بشرى ببدلة باللون الرصاصي ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض.

وأطلت الفنانة هند عبد الحليم بجامبسوت باللون الأسود ونسقت معه بليزر بنفس اللون.

وارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان قصير باللون الأسود ونسقت معه كلاتش وحذاء بنفس اللون.

أما الفنانة ليلى علوى ظهرت بفستان طويل باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 180 إطلالة بداية من حفل افتتاح حتى خامس أيام المهرجان.

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