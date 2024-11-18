إعلان

رانيا يوسف غريبة وشرين رضا ساحرة.. 180 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة

06:00 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 180 صورة
  • عرض 180 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 180 صورة
    ظهور مميز لإلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 180 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 180 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 180 صورة
    درة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 180 صورة
    درة مع هند عبد الحليم في مهرجان القاهرة_24
  • عرض 180 صورة
    درة بفستان أنيق
  • عرض 180 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    درة بإطلالة ملكية
  • عرض 180 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 180 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 180 صورة
    بشرى وزوجها
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوى
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار امام عدسات التصوير
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة في دورته ال45
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي في أحدث ظهور
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي على السجادة الحمراء
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوى
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي باطلالة لافتة للانظار
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    تحية ليلى علوي لجمهورها في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة في دورته ال45
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي على السجادة الحمراء
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي في أحدث ظهور
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    اروي جودة (6)
  • عرض 180 صورة
    درة
  • عرض 180 صورة
    درة
  • عرض 180 صورة
    درة
  • عرض 180 صورة
    بشرى وزوجها بإطلالة انيقة
  • عرض 180 صورة
    درة (2)
  • عرض 180 صورة
    درة (5)
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة
  • عرض 180 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 180 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 180 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 180 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 180 صورة
    إلهام شاهين تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي تلتقط صورا تذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    تحية ليلى علوي لجمهورها في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي باطلالة لافتة للانظار
  • عرض 180 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    قبلة ليلى علوي للمشاركين في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش بظهور مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    إطلالة نسرين طافش
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    إطلالة ناهد السباعي في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    سوسن بدر في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    سوسن بدر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي بفستان أبيض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي تلتقط صورا تذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي وظهور لافت في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش تتألق بفستان أسود أنيق
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش تتالق في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش ساحرة
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش في القاهرة
  • عرض 180 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 180 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 180 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 180 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 180 صورة
    رانيا (7)
  • عرض 180 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 180 صورة
    اروي جودة (3)
  • عرض 180 صورة
    اروي جودة (4)
  • عرض 180 صورة
    اروي جودة (5)
  • عرض 180 صورة
    اروي جودة (7)
  • عرض 180 صورة
    اروي جودة (1)
  • عرض 180 صورة
    اروي جودة (2)
  • عرض 180 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 180 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 180 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 180 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 180 صورة
    الفنانة سوسن بدر
  • عرض 180 صورة
    النجمة سوسن بدر
  • عرض 180 صورة
    سوسن بدر (3)
  • عرض 180 صورة
    سوسن بدر (4)
  • عرض 180 صورة
    ركين سعد
  • عرض 180 صورة
    ركين سعد
  • عرض 180 صورة
    ركين سعد
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي بفستان أبيض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي وظهور لافت في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    حضور ناهد السباعي مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء
  • عرض 180 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    حضور إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    إطلالة إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    نجلاء بدر تدعم فلسطين في القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    إطلالة جذابة لنجلاء بدر
  • عرض 180 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 180 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 180 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 180 صورة
    إنجي المقدم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    جوري بكر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    حضور إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي تلتقط صورا تذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 180 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 180 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 180 صورة
    نجلاء بدر تخطف الأنظار
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 180 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 180 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    داليا شوفي
  • عرض 180 صورة
    إطلالة أنيقة لـ داليا شوفي
  • عرض 180 صورة
    داليا شوفي بفستان باللون الأسود
  • عرض 180 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    نسرين أمين في حفل افتتلح مهرجان القاهرة
  • عرض 180 صورة
    الفنانة كندة علوش من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 180 صورة
    الفنانة كندة علوش
  • عرض 180 صورة
    كندة علوش من العرض العالمي لفيلم وين صرنا
  • عرض 180 صورة
    كندة علوش
  • عرض 180 صورة
    كندة علوش
  • عرض 180 صورة
    كندة علوش
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين بفستان أسود
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين بفستان بصيحة الكم الواحد
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين (9)
  • عرض 180 صورة
    هند هند عاكف
  • عرض 180 صورة
    هند هند عاكف
  • عرض 180 صورة
    عبير صبري
  • عرض 180 صورة
    الفنانة عبير صبري
  • عرض 180 صورة
    الفنانة نور قدري
  • عرض 180 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 180 صورة
    عبير صبري (1)
  • عرض 180 صورة
    هند عاكف
  • عرض 180 صورة
    هند عاكف
  • عرض 180 صورة
    نور قدري
  • عرض 180 صورة
    كندة علوش
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين بالبدلة
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين تتألق على الريد كاربت
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين تتألق على الريد كاربت
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 180 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 180 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 180 صورة
    ميرهان حسين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تألقت النجمات بإطلالاتهن خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بداية من الافتتاح حتى خامس أيام المهرجان.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بفساتين متنوعة وجريئة وبسيطة ومختلفة.

واستطاعت بعض النجمات خطف الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالتهن الجريئة والجذابة.

وظهرت درة بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، واعتمدا مكياجا قويا.

وارتدت بشرى ببدلة باللون الرصاصي ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض.

وأطلت الفنانة هند عبد الحليم بجامبسوت باللون الأسود ونسقت معه بليزر بنفس اللون.

وارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان قصير باللون الأسود ونسقت معه كلاتش وحذاء بنفس اللون.

أما الفنانة ليلى علوى ظهرت بفستان طويل باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 180 إطلالة بداية من حفل افتتاح حتى خامس أيام المهرجان.

اقرأ أيضا:

"شفافة ومكشوفة".. 40 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

فساتين ضيقة وجريئة.. 30 صورة للنجمات بقصة الميرميد في مهرجان القاهرة

جاذبية وجمال.. 30 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة

"مناسبة للمدرسة ولا تصلح للمهرجان".. أسوأ إطلالات النجمات في رابع أيام القاهرة السينمائي

جريئة وخطفت الأنظار.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في رابع أيام مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي 2024 فساتين النجمات إطلالات النجمات ليلى علوي درة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان