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رانيا يوسف بالنموسية وهدي المفتي بالشورت.. 60 إطلالة أثارت الجدل في القاهرة السينمائي

08:00 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 60 صورة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة
  • عرض 60 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 60 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي تتألق على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (11)
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    إطلالة هدى المفتي
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي ترسل قبلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    أروي جودة
  • عرض 60 صورة
    نجلاء بدر بإطلالة جريئة
  • عرض 60 صورة
    إطلالة جذابة لنجلاء بدر
  • عرض 60 صورة
    إطلالة مثيرة لنجلاء بدر في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    إطلالة نجلاء بدر في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    أروي جودة بفستان أنيق باللون الأوف وايت
  • عرض 60 صورة
    أروي جودة رفقة خطيبها
  • عرض 60 صورة
    اعتمدت نجلاء مكياجا بدرجان النيود
  • عرض 60 صورة
    إطلالة نجلاء بدر
  • عرض 60 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 60 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    إطلالة منى ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    أروي جودة بإطلالة جريئة
  • عرض 60 صورة
    مني ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    لوك غريب لـ رانيا يوسف في القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    اعتمدت رانيا مكياجا ناعما
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (9)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (10)
  • عرض 60 صورة
    أروي جودة بلوك جريء
  • عرض 60 صورة
    أروي جودة ساحرة
  • عرض 60 صورة
    أروي جودة
  • عرض 60 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 60 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 60 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي تتألق على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    ارتدت شميز باللون الأبيض مع جيب باللون الأسود
  • عرض 60 صورة
    هدى المفتي في أحدث ظهور لها
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 60 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 60 صورة
    منى ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    اختارت رانيا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف بفستان طويل باللون الموف
  • عرض 60 صورة
    إطلالة رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    مني ممدوح بإطلالة جريئة
  • عرض 60 صورة
    مني ممدوح
  • عرض 60 صورة
    إطلالة مني ممدوح
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي على مدار 5 أيام إطلالات متنوعة وجريئة وجذابة وساحرة لنجمات الفن.

ولكن، اختارن بعضهن الظهور بفساتين أثارت الجدل، نستعرض أبرزهم لكم في التقرير التالي:

هدى المفتي:

ظهرت الفنانة هدى المفتي بلوك مختلف حيث ارتدت شميز باللون الأبيض مع جيب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

أروى جودة:

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأبيض دون بطانة، وبقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

رانيا يوسف:

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللون الموف بقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبمكياج ناعم.

منى ممدوح:

ارتدت الفنانة منى ممدوح فستان طويل باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، وبمكياج ناعم.

ألفت عمر:

ظهرت الفنانة ألفت عمر بفستان قصير وجريء باللون الأسود ونسقت معه حقيبة وحذاء بنفس اللون.

نجلاء بدر:

أطلت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل بألوان مزركشة، "كات" مفتوح من الصدر على شكل حرف "V"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، والمنسدل على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما

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