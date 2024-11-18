رانيا يوسف بالنموسية وهدي المفتي بالشورت.. 60 إطلالة أثارت الجدل في القاهرة السينمائي

الأغلى في العالم.. الكشف لأول مرة عن أسرار تاج ملكة جمال الكون (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي على مدار 5 أيام إطلالات متنوعة وجريئة وجذابة وساحرة لنجمات الفن.

ولكن، اختارن بعضهن الظهور بفساتين أثارت الجدل، نستعرض أبرزهم لكم في التقرير التالي:

هدى المفتي:

ظهرت الفنانة هدى المفتي بلوك مختلف حيث ارتدت شميز باللون الأبيض مع جيب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

أروى جودة:

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان جريء باللون الأبيض دون بطانة، وبقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

رانيا يوسف:

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللون الموف بقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبمكياج ناعم.

منى ممدوح:

ارتدت الفنانة منى ممدوح فستان طويل باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، وبمكياج ناعم.

ألفت عمر:

ظهرت الفنانة ألفت عمر بفستان قصير وجريء باللون الأسود ونسقت معه حقيبة وحذاء بنفس اللون.

نجلاء بدر:

أطلت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل بألوان مزركشة، "كات" مفتوح من الصدر على شكل حرف "V"، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، والمنسدل على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما

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