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فساتين بدون بطانة ومفتوحة وجريئة.. 50 إطلالة أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

04:44 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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  • عرض 50 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
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    رانيا يوسف بفستان باللون الموف
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين في حفل افتتلح مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة بفستان باللون الأوفوايت
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    الفنانة رانيا يوسف في افتتاح الدورة الـ45
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    اروي جودة (1)
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تخطف الانظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ناهد السباعي بتسريحة الشعر الانسيابية
  • عرض 50 صورة
    ناهد السباعي بفستان أبيض أنيق
  • عرض 50 صورة
    حضور ناهد السباعي مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 50 صورة
    ناهد السباعي بمكياج ناعم
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نسرين أمين
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين بمكياج ناعم
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين بفستان أنيق
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين تتألق بالأبيض
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين بفستان مزود بفتحة ساق جريئة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة ناهد السباعي في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ناهد السباعي بلوط ساحر
  • عرض 50 صورة
    ناهد السباعي وظهور لافت في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 50 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة بفستان جريء
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة من مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    اروي جودة (7)
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة غريبة
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة
  • عرض 50 صورة
    الفنانة بسنت صيام
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد من مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد
  • عرض 50 صورة
    إطلالة ركين سعد
  • عرض 50 صورة
    ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 50 صورة
    بسنت صيام
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كتبت- شيماء مرسي

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بداية من الافتتاح إلى اليوم الخامس.

وظهرت بعض النجمات بفساتين مفتوحة وجريئة خلال ايام مهرجان القاهرة السينمائي .

حيث ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب.

وتألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأوف وايت بفتحة ساق جريئة.

وأطلت الفنانة بسنت صيام بفستان قصير باللون الأسود بقصة الكت، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة ركين سعد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود اللامع.

وظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان طويل جريء ومكشوف عند منطقة الصدر والخصر باللون الابيض.

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