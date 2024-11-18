فساتين بدون بطانة ومفتوحة وجريئة.. 50 إطلالة أثارت الجدل في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بداية من الافتتاح إلى اليوم الخامس.

وظهرت بعض النجمات بفساتين مفتوحة وجريئة خلال ايام مهرجان القاهرة السينمائي .

حيث ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان طويل باللونين الأسود والموف بقصة الكب.

وتألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأوف وايت بفتحة ساق جريئة.

وأطلت الفنانة بسنت صيام بفستان قصير باللون الأسود بقصة الكت، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة ركين سعد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود اللامع.

وظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان طويل جريء ومكشوف عند منطقة الصدر والخصر باللون الابيض.

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