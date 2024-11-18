الأغلى في العالم.. الكشف لأول مرة عن أسرار تاج ملكة جمال الكون (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

في حدث غير تقليدي، جرى الكشف لأول مرة عن تاج ملكة جمال الكون الذي تم تصميمه يدويًا في الفلبين، والذي يُعدّ من أبرز وأغلى التيجان في العالم.

صُمم هذا التاج المذهل بواسطة حرفيي علامة Jewelmer، التي تميزت في صناعة المجوهرات الفاخرة، ليصبح رمزًا للجمال الفائق والترف.

التاج الذي يحمل اسم "النور الأبدي" (Lumiere de L’Infini)، تم تقديمه للمرة الأولى في المكسيك خلال الحفل الذي جمع عددًا من الشخصيات البارزة والمتنافسات على لقب ملكة جمال الكون، ليُعتبر واحدًا من أجمل وأغلى التيجان في العالم التي جرى تصميمها خصيصًا لهذا الحدث.

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

تحفة فنية

صُمّم التاج من 23 لؤلؤة ذهبية نادرة يتميز بها بحر الفلبين، محاطًا بزخارف ذهبية مزخرفة بالألماس لتجسيد أشعة الشمس، وتمثل هذه اللؤلؤات توازنًا بين البحر والشمس، وهو ما يعكس الروابط العميقة التي تمثلها مسابقة ملكة جمال الكون من حيث الجمال والتوازن الطبيعي، وفقًا لموقع Vogue.

التفاصيل المدهشة لصناعة تاج ملكة جمال الكون

واستغرق تنفيذ هذا التاج سنوات من العمل المتواصل، عبر 377 خطوة يدويّة، باستخدام تقنيات تقليدية يتقنها حرفيو باريس في ساحة فوندوم (Place Vendome) الشهيرة، وأُضيفت الترصيعات الذهبية والألماسية بدقة لتمثل أشعة الشمس، فيما صُممت اللؤلؤات الذهبية لتعكس بريق المحيطات، باعتبارها مصدرًا أساسيًا للحياة والجمال.

View this post on Instagram A post shared by Jewelmer (@jewelmer)

أغلى تاج ملكي في العالم

وتقدّر قيمة هذا التاج بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي، أو ما يعادل 290 مليون بيزو فيليبي، ما يجعله واحدًا من أغلى وأفخم التيجان التي تم تصنيعها خصيصًا لملكة جمال الكون

كما وصفه حرفيو Jewelmer، يُعتبر تاج "النور الأبدي" تكريمًا للحياة وعناصرها الأساسية، ويمثل بريق الألماس الضوء والحرارة المنبعثة من الشمس، وتُعبر التفاصيل الغنية بالذهب والألماس عن زبد البحر الذي يعانق الشواطئ والهواء الذي يلامس الأمواج، ما يرمز إلى الروابط المتجددة مع الطبيعة.