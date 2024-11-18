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بالأحمر الناري الجريء.. 40 صورة لنجمات خطفن الأنظار في القاهرة السينمائي

01:00 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 41 صورة
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي بفستان احمر أنيق
  • عرض 41 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي
  • عرض 41 صورة
    ندى أكرم تتألق بالأخمر
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي
  • عرض 41 صورة
    إطلالة زينة أشرف عبد الباقي ووالدها
  • عرض 41 صورة
    كندة علوش
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي تتألق بالأحمر النار ي
  • عرض 41 صورة
    إطلالة إيناس الدغيدي
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي من مهرجان القاهرة ة
  • عرض 41 صورة
    زينة رفقة والدها وشريف منير
  • عرض 41 صورة
    إطلالة ندى أكرم
  • عرض 41 صورة
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  • عرض 41 صورة
    فستان زينة أشرف عبد الباقي
  • عرض 41 صورة
    ندى أكرم
  • عرض 41 صورة
    ندى أكرم في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    ندى أكرم لفستان ساخر
  • عرض 41 صورة
    الفنانة كندة علوش فيمهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي اعتمدت مكياجا بدرجات النيود
  • عرض 41 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي رفقة والدها
  • عرض 41 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي
  • عرض 41 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي تتألق بفستان اخنر
  • عرض 41 صورة
    26
  • عرض 41 صورة
    26
  • عرض 41 صورة
    كندة علوس
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي
  • عرض 41 صورة
    كندة علوش تتألق بالأحمر النار ي
  • عرض 41 صورة
    كندة علوش ببدلة باللون الأحمر
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي بفستان ساحر
  • عرض 41 صورة
    كندة علوش بإطلالة ساحرة
  • عرض 41 صورة
    كندة علوش ببدلة باللون الأحمر الناري
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي
  • عرض 41 صورة
    إيناس الدغيدي
  • عرض 41 صورة
    كندة علوش
  • عرض 41 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي رفقة والدها والفنان شريف منير
  • عرض 41 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي
  • عرض 41 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي من مهرجان القاهرة
  • عرض 41 صورة
    إطلالة الفنانة إيناس الدغيدي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 إطلالات باللون الأحمر الناري.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير نجمات الفن التي خطفن الأنظار بفساتين باللون الأحمر الناري.

إيناس الدغيدي:

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

كندة علوش:

ارتدت الفنانة كندة علوش بدلة باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياجا ناعما.

ندى أكرم:

ارتدت الفنانة ندى أكرم فستان طويل بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

زينة أشرف عبد الباقي:

تألقت المخرجة الشابة زبنة أشرف عبد الباقي بفستان طويل باللون الأحمر مزينا بالتطريزات بالكامل، واختارت مكياجا بدرجات النيود.

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