بالأحمر الناري الجريء.. 40 صورة لنجمات خطفن الأنظار في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 إطلالات باللون الأحمر الناري.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير نجمات الفن التي خطفن الأنظار بفساتين باللون الأحمر الناري.

إيناس الدغيدي:

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

كندة علوش:

ارتدت الفنانة كندة علوش بدلة باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياجا ناعما.

ندى أكرم:

ارتدت الفنانة ندى أكرم فستان طويل بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

زينة أشرف عبد الباقي:

تألقت المخرجة الشابة زبنة أشرف عبد الباقي بفستان طويل باللون الأحمر مزينا بالتطريزات بالكامل، واختارت مكياجا بدرجات النيود.

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