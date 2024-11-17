بالأحمر الناري.. رنا رئيس بإطلالة ساحرة في خامس أيام القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر



أطلت الفنانة الشابة رنا رئيس خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ساحرة.



وارتدت رنا فستانا قصيرا باللون الأحمر الناري، ونسقت معه بليزر بنفس اللون.



واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.



ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وكلاتش باللون الأوف وايت.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.



وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.



ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.