بلوك غريب ومختلف.. 9 صور لإطلالة أحمد الفيشاوي في خامس أيام القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أطل الفنان أحمد الفيشاوي خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة مختلفة.

وارتدى أحمد بدلة مزيج من اللونين الأسود والأزرق من خامة المخمل، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

ونسق مع إطلالته نظارة شمسية وأقراط فضية اللون.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة