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10 صور لـ"لبلبة" بإطلاله لامعة مثيرة في حفل القاهرة السينمائي

09:10 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 11 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 11 صورة
    لبلبة بالأسود
  • عرض 11 صورة
    لبلبة بالأسود اللامع في مهرجان القاهرة السينماي
  • عرض 11 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 11 صورة
    الفنانة لبلبة في القاهرة السنمائي
  • عرض 11 صورة
    لبلبة
  • عرض 11 صورة
    الفنانة لبلبة بإطلاة مثيرة في مهرجان لاقهرة
  • عرض 11 صورة
    لبلبة
  • عرض 11 صورة
    لبلبة
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت الفنانة لبلبة من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة مثيرة.

ارتدت فستان أسود قصير لامع، بقصة الكب، ونسقت معه "كلاتش"، باللون الأسود وهيلز مفتوح أسود، وأكملت الإطلاله بأسورة وحلق.

اعتمدت مكياج هادئ يبرز جمالها، وشعر قصير

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

لبلبة بإطلاله لامعة مثيرة في حفل القاهرة السينمائي السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي لبلبة
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