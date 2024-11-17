إعلان

إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي

08:59 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائيإطلالة جذابة.. 10 صور
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ناعمة.

وارتدت رانيا فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، مكشوفا عند منطقة الصدر، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون الأسود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

رانيا يوسف اطلالة رانيا يوسف مهرجان القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة