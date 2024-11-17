إطلالة جذابة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأضواء في رابع أيام القاهرة السينمائي

شرين رضا ساحرة وهدي المفتي بالشورت.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ناعمة.

وارتدت رانيا فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، مكشوفا عند منطقة الصدر، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون الأسود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.