شرين رضا ساحرة وهدي المفتي بالشورت.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.

نقدم لكم في التقرير التالي أجمل إطلالات النجمات في خامس أيام مهرجان القاهرة.

ظهرت الفنانة مريهان حسين ببدلة لامعة باللون الأسود، ونسق أسفلها توب بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وأطلت الفنانة هدى المفتي مرتدية قميص أبيض ونسقت أسفله جيب قصير.

وارتدت الفنانة شيرين رضا بجامبسوت باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

وتألقت الفنانة بسنت صيام بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، مع مكياج ناعم وتصفيفة شعر إنسيابية.

وأطل العديد من نجوم الفن الرجال بإطلالات جذابة، مثل الفنان أحمد مالك، إذ ارتدى تيشرت باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

وظهر الفنان آسر ياسين ببدلة سوداء ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.

كما ارتدى الفنان محمود حميدة بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.