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شرين رضا ساحرة وهدي المفتي بالشورت.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في مهرجان القاهرة

08:54 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    اطلالة اسر ياسين
  • عرض 50 صورة
    اسر ياسين
  • عرض 50 صورة
    اطلالة هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    فستان هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    اطلالة ميرهان حسين
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    بدلة ميرهان حسين
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    شرين رضا ساحرة وهدي المفتي بالشورت.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 50 صورة
    ميرهان
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 50 صورة
    شرين رضا ساحرة وهدي المفتي بالشورت.. 50 صورة لإطلالات نجوم الفن في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    اسر ياسين
  • عرض 50 صورة
    اسر ياسين
  • عرض 50 صورة
    اسر ياسين
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    ميرهان
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 50 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 50 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 50 صورة
    ميرهان
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    احمد مالك
  • عرض 50 صورة
    احمد مالك
  • عرض 50 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 50 صورة
    احمد مالك
  • عرض 50 صورة
    ميرهان
  • عرض 50 صورة
    احمد مالك
  • عرض 50 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 50 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 50 صورة
    بسنت
  • عرض 50 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 50 صورة
    هند عبد الحليم
  • عرض 50 صورة
    احمد مالك
  • عرض 50 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 50 صورة
    بسنت صيام
  • عرض 50 صورة
    نور قدري
  • عرض 50 صورة
    اسر
  • عرض 50 صورة
    نور قدري
  • عرض 50 صورة
    بسنت صيام
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كتبت- أسماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.

نقدم لكم في التقرير التالي أجمل إطلالات النجمات في خامس أيام مهرجان القاهرة.

ظهرت الفنانة مريهان حسين ببدلة لامعة باللون الأسود، ونسق أسفلها توب بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وأطلت الفنانة هدى المفتي مرتدية قميص أبيض ونسقت أسفله جيب قصير.

وارتدت الفنانة شيرين رضا بجامبسوت باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

وتألقت الفنانة بسنت صيام بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، مع مكياج ناعم وتصفيفة شعر إنسيابية.

وأطل العديد من نجوم الفن الرجال بإطلالات جذابة، مثل الفنان أحمد مالك، إذ ارتدى تيشرت باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون.

وظهر الفنان آسر ياسين ببدلة سوداء ونسق أسفلها تيشرت بنفس اللون.

كما ارتدى الفنان محمود حميدة بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

اطلالات الفنانات مهرجان القاهرة شرين رضا هدي المفتي مريهان حسين بسنت صيام
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