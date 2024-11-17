أجمل نساء العالم.. 40 صورة للفائزات بلقب الوصيفة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024

كتبت- أسماء مرسي:

في حدث عالمي مبهر، توجت الدنماركية فيكتوريا كير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون 2024، متفوقة على متسابقات من جميع أنحاء العالم.

أقيم الحفل الختامي في قاعة أرينا سي دي إم إكس في مدينة مكسيكو، حيث تنافست أجمل النساء في العالم على هذا اللقب المرموق، وفقا لموقع "cnn" و"channelstv".

حظيت المسابقة باهتمام عالمي، وشهدت ليلة من الأناقة، وبعد جولات متعددة من التقييم، مثل مسابقة الأزياء الوطنية ومسابقة ملابس السباحة، تمكنت ثيلفيج من التأهل إلى المرحلة النهائية.

وبدأ الحفل بتقليل عدد المشاركات إلى 30 متسابقة، بناء على نتائج الحفل التمهيدي الذي أقيم الخميس الماضي، والتي تضمن عروض أزياء مبهرة.

تأهلت بعدها 12 متسابقة إلى جولة فساتين السهرة، ثم تم اختيار خمس متسابقات فقط للمرحلة النهائية، حيث خضعن لجولة أسئلة حول القيادة والمرونة.

وفي مواجهة أسئلة صعبة حول القيادة والمرونة، أظهرت ثيلفيج ثقة كبيرة وحكمة تجاوزت سنها.

تألق عالمي ومتسابقات متميزات

لم تقتصر المنافسة على ثيلفيج فحسب، بل برزت العديد من المتسابقات بجمالهن وقدراتهن:

الوصيفة الأولى: تشيديما أديتشينا من نيجيريا.

الوصيفة الثانية: ماريا فرناندا بلتران من المكسيك.

الوصيفة الرابعة: سوتشاتا تشوانجسري من تايلاند.

الوصيفة الخمسة: إيليانا ماركيز بيدروزا من فنزويلا.

تاج فريد من نوعه

تزامن تتويج ثيلفيج مع تقديم تاج ملكة جمال الكون الجديد، المصمم خصيصا لهذه النسخة من المسابقة.

وقد تميز التاج بجماله الفريد وتصميمه المعقد، حيث تم تزينه باللؤلؤ الذهبي من بحر الجنوب.